Miss France 2023 - "Je suis une grande maladroite" : l'interview décalée de Bérénice Legendre, Miss Picardie

Pourquoi je participe à Miss France

Je participe à Miss France, car c’est une expérience qui va beaucoup m’apporter. Mais c’est aussi un challenge et une aventure qui permet le dépassement de soi et c’est ce que je recherche. J’ai eu beaucoup de signes qui me motivent et me laissent penser que c’est le moment parfait aujourd’hui pour moi de vivre cette aventure. Je suis prête à représenter ma région. De plus, je suis quelqu’un qui vit à 1000 à l’heure, qui ne s’arrête jamais et qui adore être en mouvement tout le temps. Je me rends compte que ce rythme correspond au mode de vie de Miss France.

Ma cause de cœur

La prévention routière.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Être malade (car c’est quelque chose qui ne se contrôle pas).