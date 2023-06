"The Voice" : dans les coulisses de la finale après "le choc" de la surprise Florent Pagny

"Dans mes oreilles, j’entends une voix et je me dis qu’aucun de nous n’en a une comme ça. Je me demande qui c’est. Mon cerveau ne veut pas accepter que c’est Florent Pagny, c’est le choc. C’était magique. Pascal Guix, le producteur artistique de l’émission, m’a dit que ce n'était pas fait exprès que la caméra soit sur moi à ce moment-là", témoigne le ténor de 34 ans, toujours sur son petit nuage.

Finaliste de l’équipe de Zazie, il tentera ce samedi 3 juin de décrocher le trophée de "The Voice 2023" face à Micha et Arslane de l’équipe d’Amel Bent et Jérémy Levif de l’équipe de Vianney. Ce jeudi 1er juin, dans les bureaux des studios du Lendit, à la Plaine-Saint-Denis, il nous confesse que "c’est difficile" de se reconcentrer après autant d’émotions. Autant celles de la rencontre avec son idole que celles provoquées par les départs de "quatre copains". "On avait tous notre place en finale", assure-t-il avec son accent chantant.