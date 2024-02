"The Resident", c’est terminé : cette saison 7 qu'on ne verra jamais

TF1 diffuse ce mercredi soir les derniers épisodes de la sixième et dernière saison de "The Resident". Aux États-Unis, la série médicale a été annulée par la chaîne Fox, faute d’audiences suffisantes. Frustrant pour les fans puisque la scénariste Amy Holden Jones avait plein d’idées pour la suite.

C’est la dure loi des séries. TF1 diffuse, ce mercredi 28 février, l’épilogue de The Resident, la série qui nous plonge dans le quotidien mouvementé de l’hôpital Chastain d’Atlanta. Si cette saison 6 est la dernière, c’est sans surprise en raison d’audiences en déclin aux États-Unis sur la chaîne Fox. Lancée devant plus de 8 millions de téléspectateurs en janvier 2018, la fiction a progressivement perdu son public pour se conclure devant 2,7 millions de fidèles en septembre dernier.

Inspirée par un livre du Professeur Marty Makary consacré aux coulisses de la médecine hospitalière, The Resident est vite sortie du lot en dénonçant les enjeux d’argent au sein des structures privées et les failles béantes de la protection sociale aux États-Unis. On y suivait également la relation explosive entre, Devon Pravesh (Manish Dayal), un jeune interne respectueux des règles, et son "tuteur", Conrad Hawkins (Matt Czuchry), un ancien militaire aux méthodes musclées.

Une fin heureuse pour tout le monde ?

Pour de nombreux fans, The Resident a perdu de sa saveur suite au départ pour raisons personnelles de la comédienne Emily VanCamp, l’interprète de l’infirmière Nic Nevins, à l’issue de la saison 4. Entre deux opérations à cœur ouvert, sa love story à rebondissements avec le Dr Hawkins offrait un brin de répit aux téléspectateurs. Son personnage venant de donner naissance à une petite fille avant de mourir, les scénaristes ont alors tenté de relancer la machine en racontant la vie du jeune papa veuf à partir de la saison 5.

Si la saison 6 propose une fin "heureuse" pour la plupart des personnages, l’équipe de The Resident planchait déjà sur la septième lorsque la série a été annulée. Dans une interview accordée en janvier 2023 au magazine TV Line, la scénariste Amy Holden Jones livrait plusieurs pistes qu’elle rêvait d’explorer. À commencer par l’histoire d’amour naissante entre le Dr Hawkins et Billie Sutton, la résidente en neurochirurgie interprété par Jessica Lucas.

Un dernier tour aux urgences de Chastain ce soir sur TF1... et puis s'en va ! - TF1 / FOX

"La relation de Conrad avec Nic était tellement puissante qu’il lui a fallu du temps pour ressentir la même chose pour quelqu’un d’autre", expliquait Amy Holden Jones, révélant s’être inspirée de la mort de son propre mari, en 2019, après avoir passé l’essentiel de sa vie d’adulte à ses côtés. "Je crois que les fans ont envie de voir comment Conrad et Billie vont reconstruire leur vie, et les challenges qu’ils devront affronter."

Même frustration également pour le couple formé par le charismatique Docteur Randolph Bell (Bruce Greenwood) et Kitt Voss (Jane Leeves), la chirurgienne orthopédique devenue la patronne de Chastain. Lors de la saison 5, le premier apprenait qu’il souffrait de la sclérose en plaques et renonçait à opérer. Avant d’épouser la seconde lors de l’épisode 6 de l’ultime saison, en présence de leurs chers collègues.

La scénariste rêvait également de relancer la vie sentimentale du fantasque Docteur AJ Austin, alias Raptor, joué par Malcolm-Jamal Warner, jamais tout à fait remis du départ de Mina (Shaunette Renée Wilson) à la fin de la saison 4. Mais aussi de développer le personnage du cardiologue James Yamada (Ian Anthony Dale), apparu au cours de la saison 6. Enfin (attention spoiler), l’ultime épisode ce soir s’achève par une demande en mariage très attendue. Et la promesse d’une noce spectaculaire dont on devra se contenter de rêver…

>> The Resident, les 4 derniers épisodes ce soir à partir de 21h10 sur TF1. Les 9 premiers en streaming sur TF1+