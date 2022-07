Défilé du 14-Juillet : dès 7h, vivez l'événement en direct sur TF1 et LCI

Le défilé du 14 juillet comme si vous y étiez. TF1 et LCI se mobilisent pour vous faire vivre en direct et de l'intérieur ce jour si particulier de la fête nationale. Dès 7h et jusqu’au JT de 13h, TF1 propose une émission en direct pour vivre les préparatifs de cette cérémonie hors norme et l'effervescence de cette matinée exceptionnelle. Toutes les équipes sont mobilisées à Paris et en région, mais aussi en Ukraine. Cette année, plusieurs pays situés à l'est de l'Europe sont en effet mis à l'honneur.

Durant ces six heures de direct, TF1 offre des séquences inédites en parallèle du grand défilé militaire sur les Champs-Élysées qui mobilise plus de 6300 hommes et femmes, mais aussi 200 cavaliers, 62 avions, 26 hélicoptères et 180 engins motorisés.