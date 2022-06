Audrey Crespo-Mara recevra en exclusivité Diam's dans "Sept à Huit" dimanche

"Je suis en train de gagner une vie de sérénité, de paix, et je n’ai plus aucune colère en moi", expliquait-elle en 2012 dans "Sept à Huit" sur TF1 où elle apparaissait pour la première fois voilée dans un entretien qui avait, à l'époque, beaucoup marqué les téléspectateurs. L'ex-rappeuse, qui vit désormais en Arabie Saoudite avec son mari et ses trois enfants (Maryam, 10 ans, Abraham, 7 ans, et Luqman, 5 ans), a choisi de revenir sur le devant de la scène avec son documentaire Salam.