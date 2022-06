"Emily In Paris" : le tournage de la saison 3 commence dans la capitale française

On attend avec impatience de découvrir ce que les scénaristes ont concocté pour l'héroïne qui devrait, en toute logique, faire son retour sur les écrans en 2023 même si rien n'est encore confirmé. Une seule chose est certaine : une quatrième saison est également dans les tuyaux. "C’est assurément une série qui traite de l’amour et de ses complexités. Mais il ne s’agit pas nécessairement de l’amour avec une autre personne", nous confiait Lily Collins lors de son passage à Paris. "C’est aussi l’amour qu’on a pour soi, pour ses amis, ses parents… L’amour, c’est compliqué… Sous toutes ses formes ! J’aime que la série s’aventure sur ce terrain, sans juger personne".

Alors, Emily restera-t-elle à Paris ou rentrera-t-elle à Chicago ? On se souvient qu'à la fin de la saison 2, la jeune Américaine devait décider entre un job de rêve chez Savoir aux États-Unis et une expérience dans la nouvelle agence de Sylvie, à Paris. On a hâte de connaître sa décision...