EN DIRECT - Suivez avec nous la demi-finale de "The Voice" exceptionnellement présentée par Alessandra Sublet

C'est le grand jour pour les talents de "The Voice". TF1 diffuse ce soir la demi-finale de son célèbre télécrochet. Et la pression monte d'un cran pour les dix demi-finalistes qui se produiront pour la première fois en direct. Et, première surprise, ils ne seront pas accueillis sur scène par Nikos mais par Alessandra Sublet qui remplace au pied levé l'animateur souffrant.

Qui de Vike, Doryan Ben, Mary Milton (équipe Amel Bent), Nour, Lou Dassi (équipe Florent Pagny), Pauline, Louise, Mister Mat (équipe Vianney), Caroline Costa ou Loris (équipe Marc Lavoine) se qualifiera pour la grande finale ? Si on a nos petits chouchous, cette année, les candidats, tous très différents, ont chacun leur chance. "Ça annule l’esprit de compétition. Au final, ça sera une question de goût et non de niveau", nous a confié Louise que nous avons rencontré avec tous ses petits camarades durant les répétitions.