"En thérapie" de retour en mode Covid : que vaut la nouvelle saison de la série d'Arte ?

Après une première saison épatante, on avait hâte de découvrir cette suite qui, de l'aveu des réalisateurs, se voulait différente. Toujours aussi addictive, En Thérapie parvient à se renouveler tout en conservant ses fondamentaux : des séances passionnantes qui tentent de sonder l'âme humaine dans toute sa complexité, doublées d'une réflexion sur notre société.

Ici, la peur des attentats a fait place à la peur du Covid-19 qui, comme le terrorisme, a ravivé des blessures intimes et des peurs enfouies pour de nombreux Français confrontés à une période paradoxale qui les a à la fois liés et isolés. En Thérapie nous démontre, une fois de plus, que c'est à travers l'écoute de l'autre et la compassion que l'on parvient à sortir de son enfermement. Quel qu'il soit.