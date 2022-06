"Si vous saviez les combats que je porte à moi tout seul" : Soprano sans filtre sur Disney+

Sans eux, il n'en serait jamais là aujourd'hui. Disney Plus diffuse À la vie, à la mort, une série documentaire qui retrace le parcours de Soprano, mais surtout son amitié avec ses trois copains d'enfance, Mateo, Djamali et Mej. Véritables artisans de l’épopée du chanteur, ils l'ont accompagné depuis ses débuts jusqu'à sa folle ascension. Qui aurait cru que quatre jeunes issus des quartiers nord de Marseille sans aucune connexion dans le milieu musical se retrouveraient un jour à remplir le stade Vélodrome de Marseille ?

Personnalité préférée des Français (4e au classement du JDD et 1er au classement du Journal de Mickey depuis 2019), Soprano replonge dans ses souvenirs et se dévoile sans filtre au cours de six épisodes de quarante-cinq minutes que l'on suit comme une série télé. "C'était important pour nous de pouvoir laisser une trace de notre histoire. Quatre jeunes des quartiers qui arrivent à faire tout ce qu'on a fait, c'est assez incroyable", explique l'artiste qui s'amuse de voir Mateo et Djamali assurer la promotion à ses côtés. "Ça me fait rire de les voir répondre aux interviews, pour une fois je peux me reposer un peu", nous glisse avec malice le coach de "The Voice".