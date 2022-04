Qui est Frédéric Pierrot, le psy discret d"'En Thérapie" ?

Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer la série sans lui. Car si Frédéric Pierrot sait si bien observer et écouter, c'est parce qu'avant de passer devant la caméra, il est longtemps resté hors-champs. Électricien, régisseur, accessoiriste, machiniste, ce grand timide rêvait au départ de faire de la mise en scène avant de succomber à la comédie. Il obtient son premier rôle en 1989 dans le film La Vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier qui fera à nouveau appel à lui avec L.627 en 1992, Capitaine Conan en 1996 ou Holy Lola en 2004.

Très exigeant dans ses choix de films, il tourne sous la direction de Ken Loach (Land and Freedom), Jean-Luc Godart (For Ever Mozart) ou encore Maria de Medeiros (Capitaines d'avril). Multipliant les seconds rôles, on le voit aussi dans Les Revenants de Robin Campillo, Les Fourmis rouges de Stephan Carpiaux et Parlez-moi de la pluie d'Agnès Jaoui.