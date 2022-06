"Stranger Things" : découvrez la bande-annonce explosive du final de la saison 4

C'est le début de la fin. Netflix a dévoilé une longue bande-annonce du très attendu volume 2 de Stranger Things. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Duffer Brothers ont mis le paquet pour ce second volet diffusé le 1er juillet et composé de deux épisodes d'1 heure 25 et 2 heures 30.

Alors que la première partie de cette quatrième saison nous a estomaqués, les nouvelles images risquent de bouleverser les fans de la fiction dont le succès ne se dément pas. Au rythme d'un remix de "Running Up That Hill", le tube de Kate Bush remis au goût du jour, les images nous montrent la petite bande d'Hawkins en bien mauvaise posture.