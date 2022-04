"The Voice" : Illa triomphe dans la plus belle Battle de la soirée

C'était la dernière soirée des auditions à l'aveugle. Et elle aura été riche en émotions. Parmi les duos marquants on retiendra celui entre Illa et Léna Maire sur "The Winner Takes It All", d'Abba. Les deux talents de l'équipe de Vianney ont livré une prestation remarquable, à commencer par Illa, qui a mis tous les coachs d'accord. "Depuis les auditions à l'aveugle, j'ai le regret de ne pas avoir travaillé avec vous", a lancé Marc Lavoine à Illa, qu'il a comparée à Tracy Chapman.

"Moi je me suis basée sur la chanson et je trouve que Léna était un peu plus avantagée par son look et ce qu'elle dégage. Et c'est vrai qu'Illa détonne avec cette chanson, et du coup elle étonne. Bon courage Vianney !", s'est amusée Amel Bent. "Si on va tous vers Illa, c'est parce qu'elle a un son de voix un peu plus large, plus original", a admis Florent Pagny, qui a également salué la prestation de Léna.