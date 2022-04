Vianney très ému par la "magnifique" Battle entre Henry et Pauline dans "The Voice"

"Ce duo-là m'a fait passer des nuits blanches parce que c'est très difficile de les départager", a admis Vianney la voix tremblante. "Aller, je me reprends parce que je suis un coach ! Vous m'avez énormément ému tous les deux, et même tous les quatre, parce que vous êtes chacun venu avec votre frère", a poursuivi Vianney.

Si Pauline a participé à "The Voice" en même temps que son frère aîné Samuel, qui n'a pas été retenu, Henry avait quant à lui chanté aux auditions en hommage à son frère, décédé il y a plus d'un an. "Je vais continuer avec Pauline", a tranché Vianney. "Il se passe parfois un truc bizarre quand j'entends quelqu'un chanter, et Pauline elle m'a fait ce truc-là", a justifié le chanteur.