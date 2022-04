"The Voice" : le trio entre Jérôme, Jean et Jules fait pleurer Marc Lavoine

C'était une soirée riche en émotions. Ce samedi, TF1 proposait la première session de Battles de "The Voice". Une étape compliquée aussi bien pour les talents que pour les coachs qui doivent désormais se séparer de la moitié de leurs protégés. Pour Marc Lavoine, la tâche a été particulièrement ardue. Le chanteur a choisi de mettre en balance Jérôme Cioni, Jean Toussaint et Jules Teinturier sur Et maintenant, de Gilbert Bécaud.