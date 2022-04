"The Voice" : Nolwenn, la coach surprise, sauve (encore) le fromager Jean Palau lors des Battles

C'était un grand moment pour Nolwenn ce samedi soir. Mais aussi pour ses talents. La coach surprise de "The Voice" a dévoilé sa première Battle entre Jean Palau et Kilian. Très émue de coacher les deux artistes qu'elle a repêchés, la chanteuse a choisi de les opposer sur Sign of the times de Harry Stiles. Une prestation intense pour l'agriculteur, passionné de musique et dont la déception avait été palpable durant les auditions à l'aveugle. Mais aussi pour le candidat non binaire qui se définit comme "une créature de la nuit qui vient jouer de l’ambiguïté des genres". "Je suis bouleversée de les voir aussi connectés. C'est la clé d'un duo réussi, d'écouter l'autre plus que soi-même et c'était magnifique. Tout était en place", s'est réjouie Nolwenn.