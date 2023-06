Pamela Anderson dans "7 à 8" : "Je me sens bien toute seule, il m'aura fallu 30 ans pour le comprendre"

"La chose la plus difficile au monde est de quitter quelqu’un qu’on aime, même s’il y a des violences physiques. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants voir ça et penser que c’est normal. Ça a aussi été un grand sacrifice pour moi parce que j’aimais tellement Tommy. Mais je ne pouvais plus accepter toutes ces violences. Je ne pouvais pas faire subir à mes enfants ce que j’avais vécu. Donc j’ai dit : 'Non !' C’était difficile. J’étais détruite parce que je ne pouvais plus me sentir en sécurité avec la personne que j’aimais le plus", déclare-t-elle.

L’intégralité de l’entretien sera diffusée ce dimanche à 19h30 sur TF1.