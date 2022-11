Juré vedette de "Danse avec les stars" sur TF1, François Alu quitte l’Opéra de Paris

François Alu, 28 ans, a pris place en 2021 au sein du jury de "Danse avec les stars", le programme de TF1 dont la récente finale a été remportée par le chanteur philippin Billy Crawford. Un rôle qui lui a permis de marcher dans les pas du regretté Patrick Dupont, sa principale inspiration dans le métier après l'avoir découvert dans une représentation de "Don Quichotte" sur une cassette VHS. On ne sait pas, pour l’heure, s’il rempilera ou non pour une troisième saison.

François Alu est actuellement en tournée dans toute la France avec "Complètement jetés", un seul en scène qu’il a créé à l’automne dernier et qu’il présentait comme "une invitation à accepter nos paradoxes, nos pulsions et nos envies", dans un entretien accordé à TF1info. "On est dans une société où se demande de plus en plus ce que pensent les autres, si on va avoir un like, un commentaire… Je veux qu’on puisse s’assumer même si ça déplaît."