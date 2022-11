EN DIRECT – "Star Academy" : Enola offre un duo bouleversant avec Camille Lellouche

UN HOMMAGE AU CINÉMA





Les candidats qui ne sont pas nommés cette semaine ont rendu hommage au cinéma. Enola et Louis nous ont refait un remake de Dirty Dancing sur (I've Had) The Time of My Life. Anisha et Julien ont chanté Histoire éternelle, la chanson de La Belle et la bête. Tandis que Chris et Stan ont rejoué les Blues Brothers avec Everybody Needs Somebody to Love.