Elle coanime "C Canteloup" sur TF1 : trois choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Hélène Mannarino

Fan de comédies romantiques américaines, Hélène Mannarino n'est pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare. C'est Philippe Vandel, son ancien collègue sur Europe 1, qui a vendu la mèche. “Hélène pourra tout faire… sauf correspondante à Washington et à Londres !” a plaisanté le journaliste dans GQ. “Je n’ai jamais vu une personne qui a fait des études parler aussi mal anglais ! Ça me fait tellement marrer !". Une information que confirme Helène Mannarino dont le beau-frère est… Américain ! “J’ai fait Bac ES avec option européen, donc double dose d’anglais. Pourtant, je ne comprends pas, car aujourd’hui, j'ai un accent de merde et je ne parle pas trop bien non plus".