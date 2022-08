"Qui dansera avec les stars ?" : découvrez les auditions des nouveaux danseurs de DALS sur MYTF1

Au cours de la première étape, les candidats devront prouver qu'ils savent maîtriser le plus de danse possible en reproduisant avec leur partenaire de danse l'une des chorégraphies emblématiques de "Danse avec les stars". L'étape suivante sera centrée sur la pédagogie. Accompagnés de Jordan Mouillerac, Anthony Colette, Elsa Bois et Candice Pascal, les participants seront jugés sur leur coaching et leur performance.

Enfin, les 3 finalistes retenus danseront avec 3 célébrités qui ont marqué l'histoire de "Danse avec les stars" : Priscilla Betti, Ladji Doucouré et Tonya Kinzinger. Pour les accompagner tout au long de ce parcours, les candidats pourront compter sur Inès Vandamme qui a rejoint la troupe des danseurs professionnels de "Danse avec les stars" il y a 3 ans. Elle fera au mieux pour les épauler avec bienveillance et tendresse.