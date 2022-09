Dans "Sept à Huit", Bilal Hassani se confie pour la première fois sur le viol dont il a été victime il y a trois ans

C'est la première fois que l'artiste se confie sur cette agression qui le hante depuis trois ans. "C'était en 2019. Avec une personne de mon cercle, quelqu'un à qui je faisais confiance, on est parti en soirée. Je suis rentré de cette soirée avec lui. J'avais bu deux, trois verres, mais je ne ressentais pas ce qu'on ressent quand on boit deux, trois verres. J'étais clairement sous l'influence d'une substance que je n'avais pas voulu prendre", explique-t-il.

Il poursuit : "J'ai commencé à avoir des 'blacks out', des moments où j'avais plus la mémoire. Je me réveillais et se passait ce qui peut se traduire comme une agression sexuelle. C'était un viol. Je m'étais réveillé le lendemain matin, il était dans mon lit. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis dit : 'Ne pose pas de questions, ne dis rien, avance, passe à autre chose'."