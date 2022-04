"Koh-Lanta" : qu'est-ce que le béribéri, cette maladie responsable du départ de Jean-Philippe ?

Le béribéri est induit par un déficit en vitamine B1, contenue dans les céréales complètes, les viandes (principalement le porc et le foie), les légumes et légumes secs, les fruits et les fruits de mer. Cette vitamine est indispensable pour le bon fonctionnement du cœur, des nerfs et des muscles.

La maladie est plus fréquente chez les personnes dont le régime alimentaire est peu varié et principalement composé de riz blanc ou de glucides hautement transformés. Elle touche donc plutôt des personnes vivant dans les pays en voie de développement et des personnes alcooliques, qui substituent souvent l’alcool aux aliments. "De plus, l’alcool peut interférer avec l’absorption et le métabolisme de cette vitamine et peut augmenter le besoin de l’organisme en thiamine", indique sur son site le Manuel MSD, édité par les laboratoires MSD.