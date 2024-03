IVG dans la Constitution : "Plus belle la vie" rajoute une scène en urgence dans l'épisode de ce vendredi

La production de la série de TF1 a rajouté une scène en dernière minute dans l'épisode diffusé ce vendredi afin de coller à l'actualité. Dans la séquence en question, Mirta incarnée par Sylvie Flepp évoque l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Un épisode qui coïncide avec la cérémonie de scellement qui s'est tenue aujourd'hui à Paris en présence d'Emmanuel Macron.

C'est une série qui colle plus que jamais avec l'actualité. La production de Plus belle la vie, encore plus belle a décidé d'inclure en dernière minute une séquence sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution dans l'épisode diffusé ce vendredi. Un épisode qui devait déjà, par ailleurs, aborder la journée des droits de la femme. "La décision a été prise de façon collégiale", a confié la production à Diverto, assurant qu'en 48 heures, tout était dans la boîte.

Alors que la France est officiellement devenue le premier pays inscrire le droit à l'avortement dans sa Constitution, la production voulait faire coïncider cet épisode spécial avec la cérémonie du scellement qui s'est tenue ce midi en présence d'Emmanuel Macron.

Parce que ce genre de droit, c’est très fragile, on peut nous le retirer à tout moment Mirta

Dans la séquence en question tournée mercredi, on retrouve Mirta, Steve et Nisma, respectivement incarnés par Sylvie Flepp, Florian Abboud et Ella Philippe, discuter de ce sujet après que Mirta a reçu un coup de fil. "J’étais avec une amie qui était à la cérémonie à Paris pour l’inscription de l’IVG dans la constitution. Apparemment, c’était très fort", lance la sexagénaire.

"Pourquoi on a besoin de faire ça ?", lui demande alors Steve. "Parce que ce genre de droit, c’est très fragile, on peut nous le retirer à tout moment", réplique-t-elle. "En fait, quand il y a un gros changement de politique, ce sont très souvent les droits des femmes qui sont touchés en premier. Maintenant, ça veut dire qu’il n’y a plus aucun gouvernement qui peut décider de le supprimer, sauf si on change la constitution", complète Nisma.

"Finalement, Plus belle la vie, encore plus belle, a fait ce qu'elle a toujours su faire. Coller à l'actualité et parler d'un fait de société", a rappelé la production. Depuis son lancement, la série n'a jamais hésité à aborder de vrais sujets de société à travers la vie des personnages comme l'homosexualité, la drogue, le racisme, la transidentité, la gestation pour autrui ou le terrorisme.