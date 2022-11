"Le saut du diable 2" : Philippe Bas de retour dans une suite très musclée

Paul Vilar est de retour. Un an et demi après le succès du premier volet du Saut du diable (plus de 6 millions de téléspectateurs au rendez-vous), Philippe Bas enfile à nouveau le costume de cet ancien officier des Forces Spéciales, spécialiste de la survie et des sports extrêmes pour une suite baptisée Le sentier des loups.

L'histoire ? Lorsque le colonel Fournier propose à Paul Vilar d'accompagner cinq adolescents pour une immersion en pleine nature de trois jours, celui-ci est réticent. Il finit par accepter, car sa fille Sara souhaite y participer pour passer du temps avec lui. Le jour du départ, il croise la sergente Gabrielle Martinot, de retour d’une mission au Yémen, qui lui confie sa fierté de ramener dans leur pays d’origine des statuettes d’une valeur inestimable.