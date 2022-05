"À huit ans, je savais que je serais comédienne" : Audrey Fleurot est de retour avec la saison 2 de HPI

Dans ses personnages, elle ose tout et creuse différentes facettes de sa personnalité. Le public l’a découverte dans le film Intouchables ou la série Le bazar de la charité. Souvent, elle incarne des femmes fortes, libres et explosives. Avec le personnage de Morgane Alvaro, l’actrice pousse les curseurs au maximum. "J’aime bien l’idée d’être une sale gosse, j’en ai une, au fond de moi et j’ai cet espace dans lequel je peux la lâcher donc je me fais très plaisir", poursuit Audrey Fleurot sur une scène de tournage. La saison 1 de HPI a connu un immense succès. En moyenne, chaque épisode était regardé par onze millions de personnes. Aujourd’hui, la série est diffusée dans plus de 90 pays et une saison 3 est déjà confirmée.