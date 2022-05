"HPI" revient sur TF1 : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Audrey Fleurot

Enfant, Audrey Fleurot rêvait d'être danseuse. "Mais je n’aurais pas eu le physique : trop grande, trop de seins !", analyse la comédienne dans Elle. Si elle n'a pas embrassé une carrière de danseuse étoile, elle est devenue une as du tango argentin, qu’elle pratique depuis plus de vingt ans maintenant. "Dès que je ne joue pas, je vais danser, à Paris ou ailleurs (…) Cette danse rend addict. Comme au théâtre, on cherche le moment de grâce, celui où vous, votre partenaire et la musique ne faites plus qu’un", analyse Audrey Fleurot qui a d'ailleurs rencontré son compagnon Djibril Glissant, père de son fils Lou (né en 2015) durant un cours de tango.