Guillaume Labbé, père incestueux dans "Les Yeux grand fermés" : "Au départ, le personnage m'a repoussé"

Comment s'est passé la collaboration avec Muriel Robin qui joue le rôle de votre mère, Anne-Marie ?

Avec Muriel Robin, tout a été simple parce qu'on se ressemble. On ne se connaissait pas, on s'est rencontrés lors de la lecture et ça a tout de suite cliqué entre nous. Ça a été très physique, puisqu'on s'est immédiatement pris dans les bras. Je ne suis pas le gars le plus simple au premier abord : je peux être très timide, très gêné...

Comment joue-t-on avec un jeune enfant sur un sujet aussi délicat que l'inceste ?

Eden, qui joue mon fils, est un petit garçon très intelligent. On a rencontré ses parents. Ça m'a rassuré de voir qu'ils étaient sains. Sa mère lui a d'ailleurs expliqué ce qu'était l'inceste. Elle lui a raconté de quoi parlait le film. Moi, en revanche, je n'ai jamais évoqué le sujet directement avec lui. Dans le jeu, il était dirigé de façon simple, avec des actions. On lui disait : "Ton père t'appelle, mais tu ne veux pas y aller. L'émotion, c'est de la tristesse". On n'entrait pas dans les détails. Il a été incroyable ce gamin. Toute l'équipe a fait attention à maintenir une ambiance joyeuse sur le tournage. Avec Eden, on s'amusait beaucoup en dehors du plateau, c'était important.