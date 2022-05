"The Voice" : Nikos Aliagas ne présentera pas la demi-finale diffusée en direct

L'inamovible animateur doit passer son tour. Samedi soir (21h10), Nikos Aliagas ne sera pas sur le plateau du studio du Lendit, non loin du Stade de France, où se déroulera en direct la demi-finale de "The Voice", édition 2022. Le présentateur, qui a fêté ses 53 ans le 13 mai, est "souffrant" et n'est donc pas en mesure de faire le maitre de cérémonie du grand show, indique la chaine ce samedi matin. Il sera de retour la semaine prochaine pour la finale.