REPORTAGE - Dans les coulisses de la demi-finale de "The Voice" : "Il y a un véritable esprit de cohésion"

La pression monte d’un cran pour les talents de "The Voice". À deux jours du coup d’envoi de la demi-finale en direct sur TF1, les chanteurs répètent d’arrache-pied au Studio du Lendit, non loin du Stade de France. Malgré la pression, ils ont tous le sourire. "Moi je suis surexcitée, car on va faire un grand show. Ça va être très différent des autres étapes", confie Lou aux côtés de Nour, elle aussi dans le même état d’esprit. "On a vraiment envie de profiter à fond", renchérit le talent passé par "The Voice Kids".

Les deux benjamines de la compétition étaient d’ailleurs ravies de retrouver leur coach, Florent Pagny qui va beaucoup mieux après avoir connu quelques soucis de santé. "Il était en grande forme, super jovial. Il est arrivé en mode rock star !", sourit Lou qui a opté pour Voilà de Barbara Pravi. "On a chanté, on a dansé, c’était un super moment", confirme Nour qui défendra sa place sur Rise Up, d’Andra Day.