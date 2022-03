"The Voice" : que devient Jim Bauer, le finaliste malheureux de la saison 10 ?

"D’où que l’on vienne, à la fin on écoute la musique sur les mêmes plateformes, on la crée sur les mêmes logiciels avec les mêmes outils, et on la partage sur les mêmes réseaux", explique Jim Bauer dans le communiqué qui annonce l’album. "C’est normal que l’on soit une génération très métissée culturellement, tout l’enjeu est de trouver quelle 'touch' on ajoute là-dedans."

"Tata Yoyo" est déjà le quatrième extrait que le chanteur dévoile après "Crossroads", qu'il avait déjà interprété en finale de "The Voice", mais aussi "C la vie" et "Nos rêves d’enfant", tous dans des registres différents, témoignant de l'éclectisme assumé du garçon. Viendra-t-il défendre l’un d’entre eux sur le plateau de la saison 11 qui vient de débuter sur TF1 ? À suivre…