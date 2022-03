VIDÉO - Sept à Huit : Bernard Lavilliers déplore le niveau de la campagne présidentielle

Très engagé dans le débat politique, ce qui compte pour lui, c'est d'être du côté du peuple et non des puissants et des donneurs d'ordre. Alors quand il s'agit de parler de la campagne présidentielle face à Audrey Crespo-Mara, Bernard Lavilliers ne manque pas de franchise. "Celle-là est encore plus au ras des pâquerettes que les autres parce qu'ils se balancent des trucs dans la gueule d'un autre monde, c'est pas possible", lance-t-il. Et quand il évoque Eric Zemmour, le chanteur se demande ce qu'"il fout dans cette histoire". "Entre polémiste politique et Président de la République, il y a quand même une sorte de distance qui ne me semble pas si simple de franchir", dit-il. Et d'ajouter : "C'est quand même un mégalomane ce mec !"