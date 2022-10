Anisha, Louis, Tiana, Cenzo... Voici les 13 candidats de la nouvelle "Star Academy"

Originaire de Charleville-Mézières, il a débuté dans un spectacle musical à l’âge de 10 ans. Au Conservatoire, il a étudié le piano et le saxophone puis le chant lyrique, sa grande passion. Fan de Grégory Lemarchal, il s’est ouvert à la pop et à la variété en grandissant. Il a été contacté par la production de la Star Academy via les réseaux sociaux.