"Star Academy" sur TF1 : qui est Yanis Marshall, le nouveau prof de danse ?

Prodige des parquets, ce franco-britannique né à Grasse connaît bien la télévision puisqu’il a déjà participé à plusieurs programmes, en France et à l'étranger. Après avoir été lui-même été candidat l’éphémère concours de M6 "La Meilleure Danse", on l'a vu conseiller les talents de l’émission américaine "RuPaul’s Drag Race" puis de sa version française "Drag Race France", qui a cartonné cet été sur France 2.

Yanis Marshall adore se produire... avec des talons aiguilles. "Quand je porte des talons, je suis plus en confiance et cela me force à rester concentré", expliquait en 2014 ce grand fan de Madonna dans l’émission "Britain’s Got Talent" dont il avait atteint la finale avec ses complices Arnaud et Mehdi. "Et en plus ça me fait paraître plus mince !".