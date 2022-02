Marine Delterme : "Le final d'Alice Nevers est à la fois mélancolique et joyeux"

D'anciens visages de la série, dont Arnaud Binard et Jean Dell, font leur retour. C'était important de boucler la boucle ?

Oui, très important. C'est un final à la fois mélancolique et joyeux. D'ailleurs, je me suis démenée comme si c'était un vrai mariage pour faire venir tout le monde ! J'étais émue de retrouver Arnaud Binard, Jean Dell ou encore Pierre Santini, des acteurs que j'ai aimés et qui m'ont accompagnée, fait rire et protégée. Et je pense tout particulièrement à Jean-Michel Tinivelli avec qui j'ai une amitié très solide. On s'est toujours respectés, il n'y a jamais eu de problèmes d'égo.

Arnaud Binard va-t-il vous pistonner pour la saison 3 d'Emily in Paris ?

Mais oui pourquoi pas ! J'ai la chance de parler anglais et j'aime beaucoup cette série. C'est super qu'il ait fait ça, il m'a raconté son aventure.