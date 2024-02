Kev Adams : "'Maison de retraite 2', c’est un film qui se partage avec les enfants et les petits-enfants"

Kev Adams et Firmine Richard étaient les invités de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce lundi 12 février. Le duo est de retour au cinéma dans la suite de "Maison de retraite", qui avait cartonné à sa sortie. Découvrez leur entretien en intégralité.

C’est le choc de générations qui a secoué le box-office. Près de deux millions de spectateurs ont été séduits par les pensionnaires de Maison de retraite, personnages âgés isolés et jeunes orphelins. Deux ans plus tard, la fine équipe est de retour au cinéma ce mercredi 14 février pour un voyage dans le sud de la France. Aux manettes ? Toujours Kev Adams, "honoré de travailler avec cette génération d’acteurs". Au générique, Jean Reno et Amanda Lear rejoignent Chantal Ladesou, Daniel Prévost et Firmine Richard.

Cette dernière "n’a pas hésité du tout" au moment de signer pour cette suite, "ravie" de retrouver "des acteurs avec qui elle ne pensait pas collaborer un jour". "C’était vraiment une colonie de vacances de personnes âgées", s’amuse-t-elle dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "C’est un film solaire, lumineux, qui montre que le troisième âge, c'est aussi quelque chose dont on a besoin", souligne Kev Adams, également scénariste. Découvrez leur interview en intégralité dans la vidéo en tête de cet article.