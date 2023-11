Camille Lellouche sera la coach de "The Voice, Comeback" sur MYTF1

Dans un entretien récent accordé à RTL, Camille Lellouche confiait son rêve de devenir coach de "The Voice", l’émission qui l’a révélée en 2015. Elle va être exaucée puisque TF1 annonce qu’elle va prendre les commandes de "The Voice, Comeback", une compétition en ligne qui sera diffusée sur la plateforme MYTF1.

"Dans ce nouveau contenu, huit talents éliminés de la compétition principale vont être choisis par le coach pour intégrer une compétition parallèle", indique la chaîne. À la clef, un défi de taille car le vainqueur de "The Voice, Comeback" réintégrera "The Voice" avec une place directement en demi-finale aux côtés des talents de Zazie, Vianney, Bigflo et Oli et Mika.