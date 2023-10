"Cannes police criminelle" : qui est Jamie Bamber, le héros de la série diffusée sur TF1 ?

Si Tamara Marthe et Lucie Lucas ont dû travailler dur pour tourner en anglais, Jamie Bamber parle quant à lui parfaitement le français. Et pour cause. Ce francophile de 50 ans a quitté Los Angeles en 2016 pour vivre à Aix-en-Provence avec sa famille. Marié depuis 2003 à l'actrice Kerry Norton, ce père de trois filles – Isla Elizabeth Angela (17 ans) et les jumelles Darcy et Ava (16 ans) – savoure désormais la douceur de la vie à la française.

Pourtant, tout a commencé en Angleterre pour l'acteur né d’un père américain et d’une mère irlandaise. Passionné de théâtre et formé à l’Académie de Musique d’Art Dramatique de Londres, Jamie Bamber a fait ses premiers pas à la télévision en 1998 dans la série anglaise Hornblower avant d’enchaîner avec Hercule Poirot. La consécration arrive en 2004 grâce à la série Battlestar Galactica, dans laquelle il prête ses traits au Capitaine Lee "Apollo" Adama. La série diffusée sur la chaîne Syfy connaît un joli succès auprès du public durant quatre ans.