"Secret Story" de retour à partir du 23 avril sur TF1

L'émission culte de la téléréalité fera son retour sur TF1 et en streaming sur TF1+, pour une saison 12 à partir du mardi 23 avril Elle sera donc programmée en deuxième partie de soirée après "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". L'animateur Christophe Beaugrand en reprend les commandes, sept ans après la dernière édition.

Après "Star Academy", c'est une autre émission à succès qui s'apprête à revivre sur TF1 et en streaming sur TF1+. Également produite par Endemol, "Secret Story" fera officiellement son retour pour une saison 12 à l'antenne à partir du mardi 23 avril prochain à 23h30, annonce ce mardi la chaîne sur les réseaux sociaux.

Diffusée de fait après "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité", elle sera présentée par Christophe Beaugrand, qui en avait pris les commandes à partir de la saison 9 en 2015. Sur les réseaux sociaux, il s'est lui-même dit "très heureux" de cette nouvelle aventure.

Le comeback du programme a été annoncé le 23 octobre dernier, alors qu'un appel à candidature a été ouvert en ligne. "Lancé en 2007 sur TF1, Secret Story a accueilli, durant 11 saisons et près de 1000 émissions, plus d’une centaine de candidats dont la principale mission était de protéger leurs secrets et leurs cagnottes, tout en découvrant le secret des autres", rappelait alors la chaîne dans un communiqué.

On ne connaît encore ni le casting, ni le décor de cette nouvelle mouture. Encore moins si les règles vont évoluer. En revanche, un élément incontournable sera bien présent : la voix ! En fin de semaine dernière, elle a annoncé le retour de l'émission dans un message diffusé dans plusieurs gares de métro et de RER parisiennes. C'est tout pour le moment…