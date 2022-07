Le chanteur Billy Crawford, star des années 2000, participera à "Danse avec les stars"

Ses mouvements de bras ont fait chavirer les foules il y a déjà 20 ans. Billy Crawford, popularisé par les tubes "Trackin" et "When You Think About Me", a annoncé qu’il participerait à la prochaine édition de "Danse avec les stars". "J’ai vraiment hâte de relever ce défi et de commencer les répétitions aussi. On se retrouve très vite sur TF1", lance le chanteur de 40 ans dans un message vidéo en français diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission. De quoi poursuivre sa belle histoire avec le public français débutée au début des années 2000.