Diane Leyre dans "Danse avec les stars" : "Mon niveau de danse est catastrophique"

Diane Leyre, alias Miss France 2022, a décidé de se lancer dans l'aventure "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance pour la jeune femme de 26 ans qui manque cruellement de confiance en elle. "Ce n'est pas parce que j'ai été élue plus belle femme de France que je n’ai pas de complexe", nous a confié Diane Leyre.

Quand on lui a proposé de participer à l’émission, elle a dit non. "C’est comme pour Miss France, je leur avais dit qu’ils s’étaient trompés de personne, car je suis un vrai garçon manqué ! Là, pour 'Danse avec les stars', je leur ai également dit qu'ils s'étaient trompés, car je déteste danser", nous a confié Diane Leyre.

"Je leur ai expliqué que l'émission regroupait toutes mes phobies : je n’aime pas la scène, je suis très complexée physiquement, j’ai du mal avec la proximité d’un homme et je suis très pudique", explique-t-elle avec beaucoup de franchise. "Et pour couronner le tout, je revenais de Miss Univers, où je m'étais pris une vague de cyberharcèlement extrêmement violente".

Je voudrais être une voix contre le cyberharcèlement Diane Leyre

Élue Miss France 2022, la jeune femme de 26 ans a fini par se laisser convaincre malgré ses réticences. "La production m'a dit que tout cela, les gens ne le savaient pas. Ce n’est pas parce que j’ai l’écharpe de la plus belle femme de France que je n’ai pas de complexes ou que les choses ne sont pas difficiles pour moi", assure la Parisienne qui ne regrette pas sa participation à Miss Univers.

"Ce que j’ai vécu durant Miss Univers a été tellement difficile que je me suis promis d’être une voix contre le cyberharcèlement. Et mon premier combat, c’est de montrer qu'on ne me mettra pas à terre et que je peux encore aller au bout de mes rêves".

À Miss France, le chorégraphe de l’émission m’appelait le camionneur Diane Leyre

Et quand on lui demande quel est son niveau de danse, elle répond sans hésiter. "Moins 8 ! Même en boîte, je ne danse pas. Je suis du genre à rester assise avec un verre d’eau. C’est catastrophique, vraiment. À Miss France, le chorégraphe de l’émission m’appelait même le camionneur, c’est dire…", se souvient-elle.

Malgré tout, Diane Leyre ne baisse pas les bras, car elle adore la compétition. "En réalité, la véritable compétition est avec moi-même", admet l'ancienne reine de beauté qui voit "Danse avec les stars" comme "une expérience thérapeutique". "Je suis sûre qu’avec la danse, la musique, les lumières, il va se passer quelque chose. Je me considère comme un chantier en réparation. Et bientôt, peut-être, on aura une villa toute neuve !".