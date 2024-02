Cristina Cordula dans "Danse avec les stars" : "Les gens vont me voir autrement"

La célèbre animatrice de M6 fait partie du casting de la 13ᵉ saison du concours de danse sur TF1 et TF1+. Connue pour son franc-parler et dotée d'une énergie sans faille, la styliste a toujours été une grande fan de l'émission. "Mon fils m'a convaincue de me lancer", confie la plus française des Brésiliennes à TF1info.

L'annonce de sa participation a été une surprise. Cristina Cordula fait partie du casting de la 13ᵉ saison de "Danse avec les stars" qui démarre le 16 février sur TF1 et TF1+. Animatrice phare de M6, la styliste qui a présenté durant neuf ans "Les Reines du shopping" n'a pas eu peur de tenter une nouvelle expérience sur une autre chaîne.

On ne s'attendait pas à vous voir sur le parquet de "Danse avec les Stars"…

Mais je suis une grande fan de cette émission ! C’est un programme mythique que je regarde régulièrement. Comme j’aime la danse, et que j’en ai fait durant 20 ans, je me suis toujours dit qu’un jour, j'aimerais bien y participer pour m’amuser, car ce n’est pas mon métier.

Vous n’avez donc pas hésité avant d'accepter ?

J’ai beaucoup réfléchi, parce que je n’ai pas que ça à faire ! Je suis très occupée dans ma vie professionnelle. Mais mon fils m’a convaincu, donc j’ai décidé de me lancer.

Je n’ai jamais fait autant d’exercice de ma vie Cristina Cordula

C’est aussi un challenge personnel ?

Absolument. C’est un dépassement de soi énorme. Je n’ai jamais fait autant d’exercice de ma vie. Ce dernier mois, je me suis beaucoup entraînée en faisant des exercices de cardio et de pilates pour le renforcement musculaire. Je ne veux pas arriver complètement nulle quand même ! En plus, la première fois que j’ai rencontré Fauve, j’ai touché son bras, et j’ai réalisé que c’était du béton !

Que pensez-vous du casting ?

Je suis super contente du casting parce que je les aime tous. Il y a une super bonne ambiance. Il y a Keiona dont je suis fan et que j'adore. Et puis c’est super d’avoir James Denton, j’étais une grande fan de Desperate Housewives.

J'ai mes exigences, j’ai beaucoup échangé avec les costumiers Cristina Cordula

En tant que styliste, avez-vous votre mot à dire sur vos tenues de scène ?

Oui, car c’est quelque chose de très important pour moi. Les tenues de scène, c’est vraiment du grand spectacle, c’est très différent des tenues de tous les jours. Mais j’ai mes exigences, j’ai beaucoup échangé avec les costumiers. Ils sont très sympas. Je suis en confiance et j’ai hâte de voir les looks.

Vous faire juger, alors que d'ordinaire, c'est vous qui êtes plutôt de l'autre côté, ce n’est pas trop difficile ?

C’est très différent, car la danse, c’est un domaine dans lequel je n’ai pas d’expertise. Mais je trouve ça très bien parce que je vais pouvoir m'en servir. Je vais beaucoup apprendre et je vais aussi beaucoup rigoler.

Vous ne craignez pas le jury ?

Non, je n’ai même pas peur de Chris Marques ! Au fond, il est gentil, il n'est pas méchant. En plus, il parle très bien le portugais, comme moi. De toute façon, ils sont là pour nous dire la vérité, et moi, ce que je veux, c'est avancer.

Dans "Danse avec les stars", les candidats se dévoilent beaucoup. Ça ne nous fait pas peur ?

C’est vrai que les gens vont me voir autrement. Mais je n’ai rien à cacher. On verra bien, je ne sais pas du tout ce qui m’attend. C’est un peu stressant quand même !