"Danse avec les stars" : l’humoriste Florent Peyre rejoint Billy Crawford au casting

Et s’il se montrait surprenant sur le parquet de DALS devant les nouveaux juges Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot ? L’an dernier, l’humoriste Gérémy Crédeville avait séduit les téléspectateurs avec des prestations très émouvantes aux côtés de sa partenaire Candice Pascal. On sait déjà que Florent Peyre n’aura pas comme partenaire Denitsa Ikonomova. Membre du jury la saison passée, elle a confirmé qu’elle ne serait pas dans l’émission. Idem pour les autres danseurs historiques du programme, Maxime Dereymez et Christian Millette.