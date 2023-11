Tournée de la "Star Academy" : la billetterie ouvre ce vendredi, découvrez les dates des concerts

Les Zénith de France n’attendent plus qu’eux. Les apprentis chanteurs de la "Star Academy 2023" n’ont pas encore commencé leur formation qu’ils ont déjà rendez-vous avec le public. Une partie d’entre eux seulement sera sélectionné pour participer à la tournée du programme musical de TF1, mise en sommeil depuis la "Star Academy 7" il y a 16 ans. Lors de la conférence de présentation de la nouvelle saison, Nikos Aliagas avait parlé d’un "grand enjeu pour les élèves, surtout après plusieurs mois passés ensemble". "Ils se disent : 'Ok on ne va peut-être pas gagner mais on veut la tournée !'", avait-il déclaré.