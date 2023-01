Dounia Coesens : "Demain nous appartient fait vraiment avancer les mentalités"

Vous aviez 15 ans lors du premier épisode de Plus Belle la vie. Rayane, le fils de votre personnage dans DNA, en a 16. Ça fait un peu l’effet d’un uppercut, non ?

(Elle rit) Oui, carrément ! Je me suis dit : "C’est cool, je vais jouer des rôles plus intéressants. Je vieillis, je vais être mère de famille". Et je vois qu’il a seize ans ! J'ai tapé le nom de Sasha Birdy sur Internet, j'ai vu qu’il était bien grand, bien baraqué. Je me suis dit : "Ah oui, donc ça c’est sorti de mon ventre" (elle rit). J'ai pris un petit coup de vieux mais c'est plausible.

Que diriez-vous à la jeune Dounia de 15 ans qui démarre le tournage de Plus belle la vie ?

(Émue, elle prend le temps avant de répondre) Ce n’était pas évident pour moi à 15 ans parce que j’étais un peu bizarre. Je ne parlais pas, j’allais à l’école en pyjama. J’étais un peu bloquée dans mon monde. J’étais en panique à mon arrivée dans ces grands studios. Je n’y connaissais rien, je me disais que je n’avais rien à faire là. Pour moi l’art, c’était la seule chose qui pouvait encore nous faire rêver et humaniser le monde dans lequel on vit. Je ne suis pas mécontente de la femme que je suis devenue, je suis plus ouverte et j’embrasse mon métier encore plus passionnément pour essayer de comprendre les autres et me comprendre. J’aurais envie de dire à la jeune moi : "Continue, ne lâche rien !"