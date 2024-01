"Bonjour ! La Matinale TF1" : ce qui vous attend ce lundi avec Bruce Toussaint

L'heure du coup d'envoi approche pour "Bonjour ! La Matinale TF1", le nouveau rendez-vous d'information présenté par Bruce Toussaint. Lancée ce 8 janvier, l'émission sera diffusée du lundi au vendredi de 7h à 9h30, avec une équipe de 16 chroniqueurs pour entourer l'animateur. Voici tout ce qu'il faut savoir avant cette grande première.

Le grand jour est enfin arrivé. Ce lundi 8 janvier marque le coup d'envoi de "Bonjour ! La Matinale TF1". Diffusé tous les jours de la semaine de 7h à 9h30, le nouveau rendez-vous d'information de la chaîne, baptisé en clin d'œil à "Bonjour la France" (la première matinale de la Une, lancée en 1984), sera une émission d'accueil chaleureuse qui mêlera information et bonne humeur.

"Je suis très enthousiaste, impatient, heureux et fier de rejoindre TF1 pour cette aventure. J'ai tout de suite été séduit par le projet et j'ai compris l'ampleur du défi qui nous attendait", lance Bruce Toussaint, qui évoluera sur un plateau pensé comme un appartement avec plusieurs pièces aux couleurs chaudes. Un studio qui sera également entouré de 75 m² d’écrans, dont le plus grand, situé derrière le présentateur, projettera une vue sur Paris en temps réel.

La part belle aux régions

Émission de proximité, "Bonjour ! La Matinale TF1" promet de faire la part belle à toutes les régions de France. Au programme : un journal présenté toutes les 30 minutes, une interview politique, une interview culturelle, des chroniques en plateau (bien-être, santé, famille, gastronomie...) et des interventions en direct de journalistes en régions. Sans oublier, bien sûr, la météo.

Autour de Bruce Toussaint, les téléspectateurs retrouveront une sympathique bande composée de 16 chroniqueurs, dont la grande majorité arpente déjà les chaines du groupe : Christophe Beaugrand, Karima Charni, Laurent Mariotte, Anaïs Grangerac, Julie Tomeï, Jean-Marie Bagayoko, Garance Pardigon, Hélène Mannarino, Adrien Gindre, Stefan Etcheverry, Julien Arnaud et Ange Noiret.

D'autres officiaient ailleurs, comme Maud Descamps et le docteur Vincent Valinducq, qui travaillaient précédemment dans "Télématin" sur France 2 ; Benjamin Müller qui vient de "La Maison des maternelles", sur France 2 également ; et Monique Younès, journaliste culture sur RTL.

Pascal Obispo parrain de l'émission

Parrain de l'émission, le chanteur Pascal Obispo sera le premier invité de Bruce Toussaint à partir de 8h40 ce lundi pour "L'interview du petit-déjeuner". Côté politique, c'est Xavier Bertrand qui répondra aux questions d'Adrien Gindre à 8h05 pour son interview "En Toute Franchise".