Bonjour ! La Matinale TF1" : qui sont les chroniqueurs autour de Bruce Toussaint ?

Il n'est pas le seul à se lever aux aurores. À partir de ce lundi 8 janvier, Bruce Toussaint réveille les Français en compagnie d'une joyeuse bande de chroniqueurs dans "Bonjour ! La Matinale TF1". Diffusée tous les jours de la semaine de 7h à 9h30, la nouveauté baptisée ainsi en clin d'œil à "Bonjour la France" – la première matinale de la Une lancée en 1984 – se veut une émission d'accueil chaleureuse qui mêle information et bonne humeur.

Au programme : un journal présenté toutes les 30 minutes, une interview politique, une interview culturelle, des chroniques en plateau (bien-être, santé, famille, gastronomie...) mais aussi des interventions en direct de journalistes en régions. Sans oublier bien sûr la météo.

Des visages familiers des téléspectateurs de TF1

Autour de Bruce Toussaint, les téléspectateurs retrouvent de nombreux visages familiers des chaines du groupe. À commencer par Christophe Beaugrand. L'animateur de "Ninja Warrior, le parcours des héros" quitte LCI, où il assurait la présentation de la Matinale du Week-end, pour porter son regard espiègle et décalé sur l’info du jour.

À ses côtés, Karima Charni, qui accompagne Nikos Aliagas dans la "Star Academy". L'ancienne chroniqueuse de la Matinale du Week-end sur LCI s’intéresse aux sujets culture, sorties, loisirs et people sur TF1. "Je vais essayer de faire rêver le public dès le matin et offrir une petite bouffée d'oxygène avec notre beau patrimoine", a expliqué l'ex-candidate de la "Star Ac" lors de la présentation à la presse du programme.

Garance Pardigon en charge des journaux

Laurent Mariotte – qui vient de fêter les 15 ans de "Petits plats en équilibre" – traite quant à lui de gastronomie tous les vendredis. "On parle de cuisine, de bons produits de saison, mais aussi d'idées de menus accessibles pour tous", a précisé le chroniqueur culinaire. Anaïs Grangerac délaisse pour sa part le divertissement au profit d'une chronique bien-être. Elle donne ses conseils fitness, forme et proposera même une petite séance de coaching.

Habituée à voyager au bout du monde depuis 7 ans pour "50' Inside", Julie Tomeï va désormais tenter de faire rêver les téléspectateurs en restant en France. "C'est beaucoup plus écolo, plus abordable et c'est tout aussi extraordinaire", assure-t-elle. Depuis mars 2020, elle répondait chaque soir aux questions des téléspectateurs dans le 20 Heures de TF1. Garance Pardigon présentera dorénavant chaque jour les JT. "C'est une grosse mission ! J'ai eu la chance d'observer Gilles Bouleau et ça m'a donné envie de me lancer", a-t-elle admis.

Stefan Etcheverry ira au contact des Français

Précédemment aux manettes de "C'est Canteloup", Hélène Mannarino dévoile de son côté à la face cachée de l'invité en proposant son portrait décalé. Quant à Adrien Gindre, il a la charge de l'interview politique quotidienne. "Nous allons accueillir les grands leaders du pays, mais aussi des politiques moins connus ou des parlementaires qui peuvent avoir des propositions concrètes", a détaillé le chef du service politique de TF1-LCI.

Stefan Etcheverry fait également partie de la bande. Aux manettes des "Matins LCI" durant deux saisons, il est désormais le fil rouge en région du lundi au jeudi. Le journaliste sillonne les routes de l'Hexagone au contact des Français. "Ça va demander beaucoup d'imagination !", a-t-il admis. Julien Arnaud propose des éclairages sur le patrimoine et l'histoire tandis qu'Ange Noiret présente la météo et parle climat.

Des petits nouveaux

Pilier de la rédaction de TF1, où il officie depuis 15 ans en tant que journaliste, Jean-Marie Bagayoko est l'un des visages de cette nouvelle émission les moins connus du grand public. Sa mission ? Répondre aux questions des téléspectateurs et leur apporter les meilleurs conseils pratiques.

Elle officiait précédemment dans "Télématin" sur France 2. Maud Descamps se consacre désormais aux sujets consommation, pouvoir d’achat et vie quotidienne sur TF1. Le docteur Vincent Valinducq, également transfuge de France 2, prodigue quant à lui ses conseils en matière de santé et de bien-être.

Figure phare de "La Maison des maternelles", Benjamin Müller rejoint TF1 et évoque les questions autour de la parentalité, de la famille, du couple et de l'intimité. Et enfin, Monique Younès, ancienne journaliste culture sur RTL, a carte blanche chaque jour pour un billet d’humeur.