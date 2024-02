EN DIRECT – "Danse avec les stars 13" : qui va briller sur le premier prime ?

La nouvelle saison de "Danse avec les Stars" débute ce soir à 21h10 sur TF1. Une première partie du casting fait ses grands débuts sur le parquet de l’émission. Un grand show également à suivre sur TF1+ et avec nous sur TF1info.

C’est jour de fête pour les amoureux du jive et du cha-cha-cha. Après une année blanche, Danse avec les stars fait son retour ce soir sur TF1. Une saison 13 marquée par le retour dans le jury de l’emblématique Jean-Marc Généreux et de son célèbre "J’achète !" À ses côtés, les fans de l’émission retrouvent l’inamovible Chris Marques, la flamboyante Fauve Hautot, lauréate de la précédente édition avec le chanteur Tayc, et une petite nouvelle, la chorégraphe québécoise Mel Charlot.

Sur le parquet, 12 personnalités venues d’horizons très différents ont accepté de faire le show. Adeline Toniutti, la prof de chant de la "Star Academy" qui fera équipe avec le danseur Adrien Caby. Le rappeur Black M sera lui associé à Elsa Bois, l’ex-partenaire et petite amie du Youtubeur Michou. La chanteuse québécoise Cœur de Pirate relèvera le défi aux côtés de Nicolas Archambault tandis que la Canadienne Natasha St-Pier sera épaulée par Anthony Colette.

Un casting éclectique et surprenant

Après Pamela Anderson et Dita Von Teese, l’émission s’est attachée les services d’une autre célébrité made in Hollywood puisque le comédien James Denton, alias Mike Delfino dans Desperate Housewives, dansera avec Candice Pascal. Une nouvelle ancienne Miss France sera aussi de la partie puisque Diane Leyre fera équipe avec Yann-Alrick Mortreuil. La reine du shopping Cristina Cordula sera elle associée à Jordan Mouillerac tandis que la femme d’affaires Caroline Margeridon sera associée à Christian Millette.

Son Kevin ne met plus de paillettes dans sa vie depuis leur récente séparation... Mais la star du stand-up Inès Reg compte bien faire le spectacle avec Christophe Licata. Purs produits des réseaux sociaux, l’influenceur Nico Capone relèvera lui le défi avec Inès Van Damme, bien décidé à faire taire les critiques qui pleuvent déjà sur son physique, tandis que le jeune humoriste Roman Doduik entrera en piste avec une petite nouvelle, la danseuse Anaïs Riera.

Enfin on veut bien mettre un petit billet sur la drag queen Keiona, révélée par "Drag Race France". Elle sera associée à Maxime Dereymez, lui aussi de retour après une saison d’absence. Tout ce beau monde sera réuni ce soir sur le plateau de l’émission présentée par l’excellent Camille Combal. Toutefois, une première moitié seulement dansera lors du premier prime. On vous laisse la surprise à partir de 21h10 sur TF1, TF1+ et TF1info.