EN DIRECT - "Danse avec les stars" : suivez la grande finale avec nous

Le grand soir est enfin arrivé. Ce vendredi, TF1 diffuse la finale de "Danse avec les stars". Cette année, c'est un casting exceptionnel qui s'est affronté sur le parquet du Studio 217 : Amandine Petit, Anggun, Billy Crawford, Carla Lazzari, Clémence Castel, David Douillet, Eva, Florent Peyre, Léa Elui, Stéphane Legar, Théo Fernandez et Thomas Da Costa. Tous ont fait le show face à un jury intransigeant, composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani.

Ce soir, ils ne sont plus que trois en lice. Trois chanteurs qui se sont révélés comme d'exceptionnels danseurs : Carla Lazzari, Billy Crawford et Stéphane Legar. Tous méritent de remporter le trophée et de succéder à M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, et Tayc.