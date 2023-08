Florent Pagny fera sa rentrée sur TF1 avec un concert et un documentaire inédits

"Avec Florent Pagny, tout le monde ELA" retracera la discographie du chanteur à travers 22 titres emblématiques. "Un très beau moment de partage et de solidarité", souligne sur son site l’association de lutte contre les leucodystrophies qu’il parraine depuis 25 ans. Une partie des droits de l’album "RéCréation", sorti en 1999, avait été reversée à ELA, rappelle l'association. Ce concert a marqué le retour de l’ancien coach de "The Voice" sur scène, après sa surprise lors de la demi-finale du télécrochet de TF1 au printemps et avant ses retrouvailles avec son public lors de plusieurs festivals.