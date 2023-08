Après de lourds problèmes de santé, Michel Drucker bientôt de retour à l'antenne

Trois ans après une première lourde opération du cœur, Michel Drucker avait été hospitalisé pour des tests début février, ce qui avait entraîné l'interruption de son émission sur le service public. Alors qu'il était initialement censé faire son retour en avril, il avait été opéré à nouveau à la fin du mois de mars.

"J'ai appris, heureusement plus tard, que les médecins considéraient que j'avais à peu près 20 % de chance de m'en sortir", dit-il, avant d'ajouter avoir vécu "des moments très difficiles, en particulier en soins intensifs". Après l'opération, "j'avais perdu tous mes muscles, et je ne voulais pas me regarder dans une glace de peur de découvrir le visage d'un fantôme", se souvient-il. Diminué, il confesse avoir eu "l'angoisse" d'être évincé de l'antenne. "La gouvernance de France Télévisions, qui ne m'a jamais lâché, m'a demandé d'arrêter d'être paranoïaque", raconte-t-il.